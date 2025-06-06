Лучшего программиста выбрали в Москве

Сотрудник группы компаний «Москабельмет» Андрей Фролов стал победителем конкурса «Московские мастера» в категории программирования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В этом году за победу боролись 16 программистов, а победителем стал сотрудник компании по разработке и внедрению программных продуктов для бизнеса», — рассказал он.

Второе и третье места заняли программисты, работающие в сфере оборонно-промышленного комплекса. Конкурсантам предстояло за шесть часов составить алгоритм, максимально эффективно распределяющий доставку заказов по курьерам.

«Проанализировал задачу, сделал наброски, протестировал, доработал детали и получил рабочую систему», — рассказал победитель.

Он признался, что сталкивался с похожей системой, только более сложной, по месту основной работы.

Конкурс проводится с 1997 года. Победителям вручают не только дипломы, но и денежные призы. Церемония награждения состоится в сентябре, накануне Дня города.