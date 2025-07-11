Лучшего инженера-дефектоскописта выбрали в Москве

Победителя конкурса «Московские мастера» в номинации дефектоскопист выбрали в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Дефектоскописты выявляют повреждения материалов и конструкций, что позволяет избегать выхода из строя сложного оборудования и технологических недочетов.
В финале приняли участие 12 специалистов из девяти столичных компаний. Он состоял из теоретической части, в которую вошли 90 вопросов о методах контроля дефектов, и практической, где конкурсанты проверяли изделия с помощью ультразвука, рентгеновских аппаратов и визуально.
Победу праздновал ведущий инженер компании МОЭК Максим Ковалев. Второе место занял специалист «Мосгаза» Виталий Шилков, третье — начальник участка «Нефтегаздиагностики» Алексей Шубский.
Чемпионат профессионального мастерства проводят в Москве с 1998 года. В нем участвуют представители 40 различных профессий. Победители получают денежные призы от правительства Москвы.
Юбиляров супружеской жизни наградили ко Дню семьи в Химках
Лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске
Путин назвал скромными зарплаты белгородских учителей
На Украине не исключили перемирия с Россией до конца года
Фестиваль уличного кино пройдет в Подмосковье
Интерактивный сервис для продвижения фермерских товаров запустили в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте