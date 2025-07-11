Лучшего инженера-дефектоскописта выбрали в Москве

Победителя конкурса «Московские мастера» в номинации дефектоскопист выбрали в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Дефектоскописты выявляют повреждения материалов и конструкций, что позволяет избегать выхода из строя сложного оборудования и технологических недочетов.

В финале приняли участие 12 специалистов из девяти столичных компаний. Он состоял из теоретической части, в которую вошли 90 вопросов о методах контроля дефектов, и практической, где конкурсанты проверяли изделия с помощью ультразвука, рентгеновских аппаратов и визуально.