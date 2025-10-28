Лучевой надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

На пересечении Коровинского шоссе, Талдомской улицы и улицы 800-летия Москвы идет строительство надземного пешеходного перехода лучевого типа. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

По его словам, общая протяженность пролетных строений надземного пешеходного перехода составит около 200 метров.

«Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций башенных опор. Произвели монтаж четырех из шести металлоконструкций пролетных строений. Переход оборудуют лифтами. Строительство объекта планируют завершить в 2026 году», — подчеркнул Десятков.

Новый пешеходный переход разместят на границе двух районов: Дмитровский и Западное Дегунино. Башни-сходы расположат по обеим сторонам трех указанных улиц.

Надземные переходы лучевого типа — это несколько прямолинейных участков, сходящихся в одном месте. Благодаря такой конструкции сходы можно расположить в разных местах, не размещая их на одной линии. Переходы удобны для сопряжения нескольких улиц.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице в 2026–2027 годах сдадут в эксплуатацию свыше 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.