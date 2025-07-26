Ликсутов: в Москве выросли объем и ассортимент производства здорового питания

Московские производители продолжают расширять ассортимент и увеличивать объемы производства продуктов для здорового питания. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря поддержке города объемы выпуска продуктов для здорового питания в столице демонстрируют устойчивый рост», — рассказал он.

С начала года в столице произвели около 276 тонн завтраков и других зерновых продуктов.