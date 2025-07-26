Московские производители продолжают расширять ассортимент и увеличивать объемы производства продуктов для здорового питания. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Благодаря поддержке города объемы выпуска продуктов для здорового питания в столице демонстрируют устойчивый рост», — рассказал он.
С начала года в столице произвели около 276 тонн завтраков и других зерновых продуктов.
«Позитивная динамика индекса производства подтверждает растущую популярность тренда на здоровое питание у москвичей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Среди линейки выпускаемой в Москве продукции — широкий ассортимент шоколадных батончиков без сахара от компании «Фуд Рев», готовые смеси для завтраков от «Гранола. Лаб», а также полезная выпечка ручной работы, которую производит столичная компания Grechkabread.
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Ликсутов: в Москве выросли объем и ассортимент производства здорового питания
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