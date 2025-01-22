Ликсутов: свыше 10,5 тысячи человек посетили бесплатный каток в Печатниках

В конце прошлого года на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» впервые открыли бесплатный каток для всех желающих. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На площадке созданы все условия. Для гостей открыли пункты аренды и заточки коньков, а дети могут учиться кататься с помощью специальных фигур, выполненных в виде животных или персонажей известных мультфильмов. Кроме того, по пятницам профессиональные спортсмены бесплатно проводят мастер-классы.

«Ледовая площадка пользуется популярностью — ее посетили более 10,5 тысячи человек», — добавил он.

«За время работы техно-катка опытные фигуристы провели пять тренировок, участие в них приняли более 160 человек», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Прийти на каток можно ежедневно с 11:00 до 23:00, зарегистрировавшись на специальном сайте. Продолжительность одного сеанса — 1,5 часа.