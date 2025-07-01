Ликсутов: по проспекту Багратиона с 2023 года проехали почти 15 миллионов раз

Открывшийся в 2023 году проспект Багратиона улучшил транспортное снабжение более 1,5 миллиона жителей Москвы и области — за это время автомобилисты проехали по нему около 15 миллионов раз. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Запуск проспекта Багратиона позволил значительно снизить трафик на Московской кольцевой автодороге, Звенигородском шоссе, Кутузовском проспекте и других прилегающих магистралях», — добавил он.

Длина дороги — 22 километра, при этом до трети приходится на эстакады, путепроводы и мосты. Благодаря концессионному соглашению с инвестором город сэкономил более 68 миллиардов рублей. Всего столица заключила 10 таких концессий и одно соглашение о государственно-частном партнерстве, по четырем проектам объекты ввели в эксплуатацию.

«Дорога стала новой визитной карточкой Москвы, уникальным проектом за счет применения в его создании самых современных технологий», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.