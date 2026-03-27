Ликсутов: пять новых залов ожидания появятся на Ленинградском вокзале

После масштабного ремонта на Ленинградском вокзале вместо прежних двух залов ожидания будет пять — за счет использования ранее закрытых пространств, интегрированных в общую инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самый крупный из них разместится на втором этаже в непосредственной близости к платформам. Там откроется большой ресторанный дворик. Дожидаться поезда можно будет даже без заказа. На первом этаже будет транзитная зона с широким проходом, а на третьем — лаунж-зоны для любителей максимальной тишины.

«Зона ожидания будет увеличена в три раза, что позволит перераспределить потоки и создать более комфортную среду. Кроме того, в два раза увеличатся воздухообмен и освещенность пространства», — заявил Ликсутов.

Масштабный ремонт Ленинградского вокзала проходит с 11 августа 2024 года. Его цель — обновить интерьеры и инженерные системы здания, сохранив исторический облик. Завершить работы планируют в этом году.