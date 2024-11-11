Ликсутов: оператора Стандарта общественного капитала бизнеса утвердили в Москве

Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив утвердили оператора Стандарта общественного капитала бизнеса, который будет учитывать вклад компаний в реализацию национальных целей, заботу о сотрудниках и охрану окружающей среды. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Это поможет стимулировать отечественные компании внедрять лучшие практики в области устойчивого развития», — добавил он.
Благодаря этому стандарту бизнес-программы можно будет координировать с планами достижения национальных целей развития. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, сотрудничество столичной мэрии, бизнес-структур и АСИ будет продолжаться.
«При разработке методологии мы опирались на международный опыт, при этом ключевой задачей было создать инструмент именно для отечественного бизнеса. Мы учитывали и такое направление, как вклад компании в достижение национальных целей», — рассказал он.
Впервые стандарт глава АСИ Светлана Чупшева представила президенту Владимиру Путину в мае этого года.
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