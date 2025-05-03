Ликсутов: образцы «клеточных» лекарственных препаратов начали производить в Москве

Образцы лекарственных препаратов на основе соматических клеток человека начали выпускать в Москве для клинических исследований. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Это важный этап в развитии высокотехнологичных методов лечения, в том числе тканевой инженерии в России — прорывного направления персонифицированной регенеративной медицины», — заявил он.
Такие препараты будут использоваться для лечения широкого круга болезней — трофических язв, диабетических стоп, пролежней, ожогов и других. В России всего несколько компаний имеют право вести подобные разработки, и одна из них — «Акрус Биомед». Кроме того, компания готовится к выпуску образцов эквивалентов кожи. Планируется, что производить их будут до 70 тысяч единиц в год.
«Выращенная кожа будет поставляться в столичные клиники и клиники других российских городов», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Сейчас клинические исследования проходят три клеточных препарата. С компанией сотрудничают государственные предприятия и РНИМУ имени Пирогова. Производить лекарства будут на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря статусу резидента компания получит налоговые льготы и сможет больше инвестировать в развитие предприятия.
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