Ликсутов: на западе Москвы построили спортивный комплекс на средства инвесткредита

Благодаря московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства в Тропарево-Никулине возвели новый спортивный комплекс с футбольными полями и теннисными кортами. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина город предоставляет инвесторам, развивающим спортивную инфраструктуру столицы, льготные инвестиционные кредиты. Эта мера поддержки позволяет привлечь до 500 миллионов рублей под 3% годовых на срок до трех лет», — сказал он.

Спортивный комплекс на улице Академика Анохина разместили в рамках отраслевой схемы, утвержденной Москомспорта. У него четыре крытых теннисных корта, два крытых и одно открытое футбольные поля, зал для йоги и корт для падел-тенниса. Спорткомплекс стал 12-м появившимся благодаря помощи фонда. МФППиП взял на себя основную часть затрат на уплату процентов.

«С июля 2024 года благодаря поддержке города для строительства некапитальных спортивных объектов инвесторы привлекли уже свыше двух миллиардов рублей», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.