Ликсутов: на строительство спорткомплексов в Москве привлекли более двух миллиардов рублей

Предприниматели могут взять в Москве льготные кредиты для строительства спортивной инфраструктуры под 3% годовых. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Привлечь инвесторы могут до полумиллиарда рублей на сроком до трех лет. Всего столичные власти планируют таким образом создать до 300 спортивных объектов к 2030 году.

«С июля 2024 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог инвесторам привлечь более 2 миллиардов рублей льготных кредитов для строительства 12 современных спортивных комплексов», — добавил он.

«В рамках этой программы уже построены восемь новых спортивных объектов. Еще четыре находятся в строительстве и проектировании», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Перед получением денег заемщики заключают с Фондом договор финансовой поддержки, чтобы им компенсировали часть затрат на уплату процентов по кредиту.