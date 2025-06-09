Ликсутов: на строительство спорткомплексов в Москве привлекли более двух миллиардов рублей

Предприниматели могут взять в Москве льготные кредиты для строительства спортивной инфраструктуры под 3% годовых. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С июля 2024 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог инвесторам привлечь более 2 миллиардов рублей льготных кредитов для строительства 12 современных спортивных комплексов», — добавил он.
Привлечь инвесторы могут до полумиллиарда рублей на сроком до трех лет. Всего столичные власти планируют таким образом создать до 300 спортивных объектов к 2030 году.
«В рамках этой программы уже построены восемь новых спортивных объектов. Еще четыре находятся в строительстве и проектировании», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Перед получением денег заемщики заключают с Фондом договор финансовой поддержки, чтобы им компенсировали часть затрат на уплату процентов по кредиту.
Праздник ко Дню России пройдет в Свердловском парке в Лосино-Петровском
Нефть разлилась по Енисею на 30 км после аварии 8 июня
В России откроют военное училище для беспилотных войск
Еще 4 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье
Глава Лосино-Петровского провел выездной прием для медицинских работников
Фестиваль «Праздник одуванчиков» прошел в Можайске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте