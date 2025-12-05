Ликсутов: Москва будет сотрудничать с Китаем в сфере высоких технологий

В Шэньчжэне прошел международный форум «Диалог во имя развития», в рамках которого встретились представители российских и китайских бизнес- и экспертного сообществ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По его итогам участники приступили к проработке новых совместных проектов в микроэлектронике, электротранспорте, фармацевтике, робототехнике и других перспективных отраслях», — добавил он.

В частности, представители особой экономической зоны «Технополис Москва» договорились о сотрудничестве с китайской группой компаний «Лунай» и Шанхайским фондом молодежного предпринимательства. Участникам форума рассказали о мерах поддержки предприятий в ОЭЗ, а также об инвестиционном и промышленном потенциале столицы.

«Китай еще больше укрепил свои позиции в качестве крупнейшего торгового партнера России», — отметил генконсул в Гуанчжоу Юрий Теплов.

Это уже не первый пример сотрудничества Правительства Москвы с Китаем. Ранее Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали соглашение на 2024–2026 годы об обмене опытом и реализации совместных проектов.