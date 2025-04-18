Ликсутов: головное устройство для электромобиля разработали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Некс-Т» — разработал линейку головных устройств с сенсорным экраном и высокотехнологичным софтом для российского электромобиля «Атом». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В дальнейшем оно будет доступно и другим производителям. В будущем представят модификацию, которую разместят в центре консоли.

«Изделие интегрируется непосредственно в рулевое колесо управления», — добавил он.

«Такой сенсорный дисплей позволит водителю управлять мультимедиа, навигацией, климат-контролем и другими системами транспортного средства, не отвлекаясь от дороги», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Выпускать устройства будут на площадке «Печатники». Статус резидента компания носит с 2017 года, что позволяет ей получать льготы и направлять сэкономленные деньги на дальнейшее развитие бизнеса.