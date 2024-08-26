Ликсутов: более 2 тысяч рабочих мест появятся в ТиНАО в рамках проектов МПТ

В рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Троицком и Новомосковском административных округах инвесторы построят логистический центр и общественное здание. Там смогут трудоустроиться более 2,3 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что главная цель программы — трудоустройство жителей удаленных от центра российской столицы округов.

«В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест на отдаленных от центра столицы территориях. Например, в ТиНАО, в обмен на льготу от города, девелоперы за счет собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание. Там смогут трудоустроиться свыше 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики», — рассказал Максим Ликсутов.

Новые объекты появятся около станции метро Коммунарка и Краснопахорском районе округа.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что новый офисно-деловой центр в Коммунарке обеспечит рабочими местами более 300 жителей.

«Суммарно, в рамках программы создания МПТ в ТиНАО построят 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест. Порядка 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом благодаря возведению общественного здания вблизи станции метро Коммунарка», — рассказал он.

Логистический центр общей площадью более 2 тысяч квадратных метров возведут в Краснопахорском районе на пересечении Калужского шоссе с ЦКАД и Малым московским кольцом.

Генеральный директор направления коммерческой недвижимости ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал, что начало строительных работ запланировали на осень.

«С Правительством Москвы подписано соглашение о реализации проекта в рамках городской программы создания мест приложения труда. Важно, что синергия государства и бизнеса позволяет решать социальные вопросы на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул он.

Трудоустроится в новый логистический центр смогут более двух тысяч жителей округов.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владимир Жидкин добавил, что за последние 12 лет в Троицком и Новомосковском административных округах ввели более пяти миллионов квадратных метров недвижимости для создания современной инфраструктуры.

«Благодаря этому число рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы с 2012 года выросло более чем в три раза», — подчеркнул он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует во всех районах Москвы. Власти столицы заключили более 120 соглашений с инвесторами, которые возведут более шести миллионов квадратных метров недвижимости, включая новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Это позволит создать более 281 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.