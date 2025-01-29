Ликсутов: авиационно-технический центр построят во Внукове в рамках МаИП

Новый авиационно-технический центр возведут в районе Внуково к концу 2026 года в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Благодаря возведению авиационно-технического центра трудоустроиться смогут более 300 специалистов», — добавил он.
Аэропорту Внуково для строительства объекта выделили 1,1 гектара земли сроком аренды на пять лет. В новом центре будут обучать персонал авиакомпаний.
«Инвестиции в строительство авиационно-технического центра составят более 0,5 миллиарда рублей. Площадь объекта превысит 3,4 тысячи квадратных метров», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего в столице реализуют свыше 90 масштабных инвестпроектов. По ним в разных районах города планируют создать более 60 тысяч рабочих мест.
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