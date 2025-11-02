Льготники из Подмосковья смогут бесплатно ездить на маршрутах Москва — область

Льготники до 60 лет, живущие в Подмосковье, смогут бесплатно пользоваться маршрутами проекта Москва — область. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«После внесения необходимых изменений в законодательство поездки в столицу из ближайшего Подмосковья стали еще доступнее для определенных категорий пассажиров», — добавил он.

Для этого необходимо обратиться в ближайший МФЦ за перекодированием социальной карты Московской области. Она обновится в тот же день.

На такие льготы имеют право ветераны труда и военной службы, предпенсионеры, а также получающие обычную или военную пенсию.