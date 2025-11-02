Льготники из Подмосковья смогут бесплатно ездить на маршрутах Москва — область
Льготники до 60 лет, живущие в Подмосковье, смогут бесплатно пользоваться маршрутами проекта Москва — область. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«После внесения необходимых изменений в законодательство поездки в столицу из ближайшего Подмосковья стали еще доступнее для определенных категорий пассажиров», — добавил он.
Для этого необходимо обратиться в ближайший МФЦ за перекодированием социальной карты Московской области. Она обновится в тот же день.
На такие льготы имеют право ветераны труда и военной службы, предпенсионеры, а также получающие обычную или военную пенсию.
В этом году на маршруты Подмосковья выходят современные отечественные низкопольные автобусы с кондиционерами, зарядками для телефонов и медиаэкранами. Чтобы отличать их от внутригородских, им присваивают четырехзначную нумерацию маршрутов.
Ранее жители Подмосковья получили возможность ездить на автобусах Московского транспорта по единым абонементам зоны «Пригород», что позволит экономить до 60% в год. Для этого им необходимо купить карту «Тройка».