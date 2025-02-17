Летно-испытательный комплекс открылся на площадке «Руднево»

Мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров открыли летно-испытательный комплекс на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом глава города сообщил в Telegram-канале .

Территория включает в себя полетный ангар, тренажерный центр, административно-технический модуль, эллинг для хранения воздушных судов и взлетно-посадочную площадку.

«Новый комплекс — лучшая площадка для тестирования разных БПЛА в реальных условиях и крупнейший учебный центр пилотов», — подчеркнул мэр.

«Мы уверены, что новый комплекс станет важным элементом в развитии отечественной индустрии беспилотных технологий», — заявил гендиректор компании ЦАРС Алесь Логинов.

По его словам, особенно актуальным новый комплекс станет для обучения управления гражданскими беспилотниками, активно применяющимися в различных сферах.

Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что всего в состав ОЭЗ входит десять площадок. Четыре из них располагаются в Зеленограде, две — в Новой Москве. Компании, получившие статус резидента, пользуются широкими налоговыми льготами.