Летние автобусные маршруты возобновили работу в Москве

С 4 апреля снова будет ходить летний автобус No 390. Его маршрут — от метро «Полежаевская» до пляжа No 3 в Серебряном Бору, сообщили в департаменте транспорта Москвы в мессенджере MAX .

Автобусы отправляются каждые 10 минут, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В работе будут четыре небольших автобуса, которые доставят пассажиров к воде быстро и комфортно.

В них предусмотрены системы климат-контроля, USB-разъемы для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о маршруте и остановках, а также QR-коды для отзывов.

С 4 апреля также начал работать новый маршрут № 1350 от станции метро «Ховрино» до поселка городского типа Менделеево в городском округе Солнечногорск. На линию выйдут пять пригородных автобусов.