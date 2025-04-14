Лекция об истории метро во время и после войны пройдет в Москве

Лекция, посвященная строительству и развитию метро во время и в первые годы после Великой Отечественной войны, пройдет 17 апреля в Центре перспективных разработок московского транспорта. Об этом сообщили на сайте столичного правительства.

Слушателям расскажут об архитектурных решениях и инженерных особенностях станций, появившихся в те годы. За все почти 90 лет метрополитен приостанавливал работу всего на один день — 16 октября 1941 года.

За время войны в столице открылись участок современной Замоскворецкой линии от «Площади Свердлова» (ныне «Театральной») до «Завода имени Сталина» (сейчас «Автозаводская»), а также участок Арбатско-Покровской линии от «Курской» до «Измайловской» (сегодня «Партизанской»).

А на новый 1950 год москвичам подарили первую — южную — очередь Кольцевой линии от «Курской» до «Парка культуры». Замкнулся круг 14 марта 1954 года.

«Сегодня наше метро — одно из самых надежных, крупных и безопасных в мире», — заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Начало лекции — в 18:30, необходима предварительная регистрация. Рассказчиком выступит экскурсовод, историк метро и инженер Владимир Горайчук.

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