Лекция о развитии автобусных маршрутов в Подмосковье состоится в Москве

Лекцию о развитии автобусных маршрутов между Москвой и Подмосковьем проведут в Центре перспективных разработок Московского транспорта. На познавательной встрече с экспертом — руководителем проекта по запуску смежных межрегиональных маршрутов Департамента транспорта Москвы Юлией Андреевой — можно будет узнать о реализации проекта и принципах формирования его команды.

Благодаря новым маршрутам пассажиры сократят число пересадок, пользуясь привычными способами оплаты и современными автобусами.

В рамках лекции затронут общие задачи регионов в области наземного транспорта. Участникам объяснят, какие качественные изменения происходят в сети и как синхронизация работы ведомств влияет на комфорт ежедневных поездок. Особенно советуют лекцию тем, кто живет или работает в области.

Лекция пройдет 23 апреля в 18:30 по адресу: улица Ивана Франко, 14. Чтобы попасть на нее, необходимо предварительно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.