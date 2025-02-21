Ледовые шоу и мастер-классы подготовили для гостей «Московской Масленицы»

Гостям фестиваля «Московская Масленица» подготовили ледовые шоу, спектакли, музыкальные выступления и ремесленные мастер-классы. Об этом сообщили на сайте mos.ru .

Праздничные мероприятия пройдут на Манежной и Тверской площади, в парке развлечений «Остров мечты» и на Тверском бульваре.

Гости смогут выполнить поделки своими руками, посмотреть выступления артистов, посетить ярмарки и поучаствовать в конкурсах. Также посетителям предложат попробовать блины с разными начинками: сгущенкой, медом, брусникой, олениной, рыбой, икрой и другими деликатесами.

Фестиваль пройдет в столице в девятый раз. В этом году для гостей открыли более 30 тематических площадок в разных районах Москвы.

Глава миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев призвал в Масленицу избегать ссор, драк и излишеств. В это время нужно больше времени уделять богослужениям и примирению.