Лебеди вернулись в пруд Московского НПЗ после зимовки

Раз в год жители столичного района Капотня собираются у боксов, чтобы увидеть традиционное зрелище — лебедей, которых выпускают в пруд Московского НПЗ после зимовки в теплых вольерах. По легенде, показавшиеся на водоеме птицы символизируют окончательное наступление весны.

Зимуют лебеди в комфортных условиях. Специалисты подбирают для них специальное меню с витаминными добавками. А на выпуск в пруд традиционно приглашают местных школьников.

«Мы проводим экскурсии по парку на набережной, где расположены уличные выставки о природе, об истории района. Традиционно приглашаем ребят на выпуск лебедей, здесь дети общаются друг с другом, у них такой открытый урок природоведения», — рассказал пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.