Лебеди вернулись в пруд Московского НПЗ после зимовки

Раз в год жители столичного района Капотня собираются у боксов, чтобы увидеть традиционное зрелище — лебедей, которых выпускают в пруд Московского НПЗ после зимовки в теплых вольерах. По легенде, показавшиеся на водоеме птицы символизируют окончательное наступление весны.
Зимуют лебеди в комфортных условиях. Специалисты подбирают для них специальное меню с витаминными добавками. А на выпуск в пруд традиционно приглашают местных школьников.
«Мы проводим экскурсии по парку на набережной, где расположены уличные выставки о природе, об истории района. Традиционно приглашаем ребят на выпуск лебедей, здесь дети общаются друг с другом, у них такой открытый урок природоведения», — рассказал пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.
Это уже шестое поколение птиц, живущих в заводском пруду. Традиция длится десятки лет. Детеныши местных лебедей живут не только в Капотне, но и в парках других столичных районов. А прийти на пруд и посмотреть на птиц может любой желающий.
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