Крупнейший парк аттракционов в Европе вырастет еще в полтора раза

«Остров мечты» в 2026 году вырастет более чем на 200 тысяч квадратных метров

Крупнейший в Европе парк аттракционов — «Остров мечты» — в 2026 году вырастет более чем на 200 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину председатель правления холдинга, владеющего парком, Амиран Муцоев.

«Мы приступаем к строительству открытого парка на территории „Острова мечты“. Начали его уже вовсю строить», — заявил бизнесмен.

В парке планируют создать 10 тематических зон. Вложения оценивают более чем в 15 миллиардов рублей.

«Остров мечты» находится в Нагатинской пойме в Москве. На территории 300 тысяч квадратных метров расположены аттракционы, магазины, кафе, рестораны и ландшафтный парк, а также концертный зал «Москва» на 4700 мест.