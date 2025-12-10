Кошка застряла в корзине для кондиционера во Внуково

Во Внуково Новой Москвы спасатели выезжали на вызов к кошке, застрявшей в корзине для кондиционера. Об этом сообщил источник 360.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Медовая Долина. По данным источника, вызов поступил в 13:53, однако точный этаж не был указан. Очевидцы сообщили 360.ru, что животное находилось там с 12 часов дня, и что спасатели прибыли на место.

Позже источник проинформировал, что помощь спасателей в итоге не потребовалась, и они покинули место происшествия.

Ранее на Бали кошка спасла семью с детьми из Екатеринбурга от ядовитой змеи. Отдыхающие взяла любимицу с собой. Однажды вечером в дом, где жила семья, попыталась проникнуть змея, но кошка встала на ее пути.