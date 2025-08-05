Концерт в честь Дня строителя пройдет в саду «Эрмитаж»

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики

Концерт «Искусство строить» состоится 10 августа в саду «Эрмитаж» в честь профессионального праздника — Дня строителя — и в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На нем выступит симфонический оркестр Imperialis Orchestra с уникальной музыкально-визуальной программой.

«Нам хочется, чтобы горожане научились слушать и слышать изменения в городе совершенно по-новому — через музыку, творчество, эмоции», — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Коллектив дополнит известные произведения битами, символизирующими масштабные стройки в разных частях Москвы — моста через Москву-реку, станции метро «Липовая роща» и многие другие.

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
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Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
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Начало мероприятия — в 19:00, вход свободный.

Форум-фестиваль проходит в Москве с 1 августа по 14 сентября и представляет жителям и гостям столицы важнейшие инновации и достижения.

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