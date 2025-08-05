Концерт в честь Дня строителя пройдет в саду «Эрмитаж»

Концерт «Искусство строить» состоится 10 августа в саду «Эрмитаж» в честь профессионального праздника — Дня строителя — и в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На нем выступит симфонический оркестр Imperialis Orchestra с уникальной музыкально-визуальной программой.

«Нам хочется, чтобы горожане научились слушать и слышать изменения в городе совершенно по-новому — через музыку, творчество, эмоции», — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Коллектив дополнит известные произведения битами, символизирующими масштабные стройки в разных частях Москвы — моста через Москву-реку, станции метро «Липовая роща» и многие другие.