Книгу о роли фейков в крупнейших войнах ХХ века презентуют в России

Обстрел американского эсминца в Тонкинском заливе и другие фейковые новости спровоцировали крупнейшие конфликты современности. Военный эксперт Абрахам Абрамс исследовал методы информационных провокаторов в книге «Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок», которую презентует 30 сентября в Москве.

В своем исследовании аналитик пришел к выводу, что США с 1930-х годов XX века распространяли фейки и устраивали конфликты в разных уголках мира. Одной из таких полностью инсценированных историй стала атака северовьетнамских катеров на американский эсминец в Тонкинском заливе.

В истории с якобы российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши современные провокаторы использовали те же методы. Абрамс в своей книге проанализировал крупнейшие военные конфликты, которых могло не быть, если бы не фейки.

Перед презентацией в пресс-центре ТАСС пройдет пресс-конференция с участием автора книги и приглашенных спикеров. Среди них — журналист-расследователь из США Кристофер Хелали, фотожурналист, документалист, писатель из Италии Джорджио Бьянки, руководитель военно-политического центра «Рыбарь» Михаил Звинчук, эксперт Global Fact-Checking Network Тимофей Ви и гендиректор издательства «Фортис Пресс», издатель книги Марина Потехина.