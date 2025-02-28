Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

В Москве дорожные камеры начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Камеры ранее отслеживали подобные нарушение в тестовом режиме, а теперь тестирование прошло. Сейчас такие нарушения фиксируют 40 камер ЦОДД.

С помощью нейросетей дорожные камеры выявляют грузовые автомобили и определяют содержимое груза. После этого происходит проверка наличия разрешения на перевозку, пояснили в Дептрансе.

«Камеры установили на маршрутах движения перевозчиков. При необходимости их могут перевесить в другие точки, где за участком требуется более тщательное наблюдение», — подчеркнули в пресс-службе.

За несоблюдение правил вывоза строительного мусора штраф может составить до 300 тысяч рублей для юридического лица в случае повторного нарушения. Для физических лиц они составляют до трех тысяч рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что число аварий на дорогах в Москве за 10 лет снизилось почти на треть.