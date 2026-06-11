Какие улицы перекроют в Москве на июньских праздниках: список, схема и как будут работать парковки

До окончания концерта парковку на Фрунзенской набережной запретили.

В дептрансе также сообщили, что в честь Дня России парковаться в Москве можно будет бесплатно. Парковка будет бесплатной и на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

В субботу, 13 июня, с 07:00 до 10:00 перекроют Крылатскую улицу от дома 16 до Нижних Мневников. Причина — триатлон «Кубок Грома». На этом же участке до окончания соревнований запрещена парковка.