Какие улицы перекроют в Москве на июньских праздниках: список, схема и как будут работать парковки
В Москве перекроют движение по нескольким улицам из-за концерта ко Дню России
В центре Москвы 11 и 12 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам из-за концерта ко Дню России. Подробности сообщил столичный дептранс на сайте мэра Москвы.
В четверг, 11 июня, с 7:00 до 23:00 перекроют:
- участок улицы Ильинка от Новой до Красной площади;
- отрезок улицы Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста;
- проезд этими улицами в районе дома № 5 на Красной площади.
Движение 12 июня ограничат на улицах Ильинка и Варварка.
До окончания концерта парковку на Фрунзенской набережной запретили.
В дептрансе также сообщили, что в честь Дня России парковаться в Москве можно будет бесплатно. Парковка будет бесплатной и на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
В субботу, 13 июня, с 07:00 до 10:00 перекроют Крылатскую улицу от дома 16 до Нижних Мневников. Причина — триатлон «Кубок Грома». На этом же участке до окончания соревнований запрещена парковка.