Какие улицы перекроют в Москве на июньских праздниках: список, схема и как будут работать парковки

В Москве перекроют движение по нескольким улицам из-за концерта ко Дню России

Фото: РИА «Новости»

В центре Москвы 11 и 12 июня перекроют движение транспорта по нескольким улицам из-за концерта ко Дню России. Подробности сообщил столичный дептранс на сайте мэра Москвы.

В четверг, 11 июня, с 7:00 до 23:00 перекроют:

Движение 12 июня ограничат на улицах Ильинка и Варварка.

Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы

До окончания концерта парковку на Фрунзенской набережной запретили.

В дептрансе также сообщили, что в честь Дня России парковаться в Москве можно будет бесплатно. Парковка будет бесплатной и на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

В субботу, 13 июня, с 07:00 до 10:00 перекроют Крылатскую улицу от дома 16 до Нижних Мневников. Причина — триатлон «Кубок Грома». На этом же участке до окончания соревнований запрещена парковка.

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