Итоги работы на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» подвели в Москве

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» делегаты из Москвы показали ключевые направления развития промышленности и инвестпотенциала. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он назвал участие в выставке важным шагом для заключения взаимовыгодных соглашений.
«Москва системно развивает торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии. Только за прошлый год поставки столичной промышленной продукции в регион выросли почти на 20%», — добавил министр.
На стенде делегация представила продукцию 15 предприятий, в том числе резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». Экспозицию осмотрели президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, хоким (мэр) Ташкента Шавкат Умурзаков и другие высокопоставленные лица. Интерес представителей страны, в частности зампредседателя Торгово-промышленной палаты Дильшода Расулова, вызвала практика офсетных контрактов.
В свою очередь, представители Москвы смогли посетить крупные индустриальные площадки республики и обсудить совместные проекты. Замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Ольга Виданова выступила с докладом, руководитель его пресс-службы Полина Павлова представила проект «Открой#Моспром», а гендиректор центра «Моспром» Ольга Старикова рассказала об инструментах поддержки экспорта.
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