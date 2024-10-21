Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили свыше трех миллионов раз

Число посещений Инвестиционного портала Москвы по сравнению с прошлым годом выросло на 30% и достигло трех миллионов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он рассказал, что на сайте свыше 40 сервисов для предпринимателей. Также градоначальник отметил, что в скором времени появится Единый инвестиционный портал на основе московского. А со следующего года 16 российских регионов перейдут на общую инвестиционную карту России.

Компания «Р-Фарм» заключила три офсетных контракта с правительством Москвы на производство и поставку лекарственных препаратов.

«В рамках офсетов компания будет производить препараты для лечения социально значимых заболеваний — онкологических, болезней крови и иммунной системы, неврологических, ревматологических и ряда других», — заявила директор департамента компании по региональным продажам по Москве и Московской области Екатерина Плиева.

Она отметила, что в столице создают множество условий для бизнеса.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики, портал содержит исчерпывающую информацию о столичных налоговых режимах и льготах. С его помощью можно получить льготный кредит, площадку для локализации производства, экспортную поддержку и другую помощь.