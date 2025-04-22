Инвестиции в обрабатывающее производство в Москве за год выросли на треть

В 2024 году инвесторы вложили в обрабатывающее производство в Москве свыше 386 миллиардов рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Планируется, что в 2025 году показатель вырастет еще на 14%», — добавил он.

Из указанной суммы около 16 миллиардов вложили в фармацевтический кластер на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Среди мер поддержки, предлагаемых городом, есть, например, офсетные контракты.

«Для компании такие вложения — это не только часть бизнес-стратегии, но и вклад в укрепление здоровья граждан, повышение устойчивости системы здравоохранения и развитие отечественной фармацевтики», — заявила директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области «Р-Фарм» Екатерина Плиева.

Департамент инвестиционной и промышленной политики сообщил, что всего столица заключила 30 таких соглашений на 636 миллиардов рублей.