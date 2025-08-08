Интерактивный спектакль «Искусство строить» пройдет в парке «Музеон»

Интерактивный спектакль «Искусство строить» пройдет в павильоне парка искусств «Музеон» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Зрителям покажут строительство современного города, и они должны будут отгадывать, о каких героях процесса идет речь.

«Уникальное представление посвящено тем участникам строительного процесса, которые не получают награды и звания, но именно результатом их ежедневной деятельности становятся современные города», — заявила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Выступления пройдут 9, 16, 17 и 24 августа в 19:00. Для зрителей требуется предварительная регистрация.

Форум-фестиваль проходит в Москве до 14 сентября на десятках площадок, в том числе флагманских — в Гостином дворе, Зарядье, Манеже, ВДНХ, Лужниках и других. Масштабный проект моделирует образ столицы в недалеком будущем.