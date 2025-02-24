Инновационные пластики для первого российского электромобиля разработали в Москве

Московское предприятие разработало инновационные пластики для электромобиля «Атом», выпуск которого планируют начать в этом году. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

При этом продукция производится из российского сырья, что позволяет сократить время производственного процесса.

«Их применение позволило воплотить идеи автоконструкторов в интерьере и экстерьере электромобиля», — добавил он.

Основной задачей было правильно настроить взаимодействие окрашенных пластиковых деталей с усовершенствованной системой помощи водителю ADAS. Кроме того, разработчики стремились сделать детали достаточно прочными и долговечными, ради чего использовали компьютерный симулятор.

Использование пластика позволяет не только облегчить кузов электромобиля, но и упростить замену расходных материалов. Машина, по замыслу создателей, должна получиться надежной, комфортной и безопасной.