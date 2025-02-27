Индийские безжалые пчелы появились в Московском зоопарке

Посетители Московского зоопарка с 27 февраля смогут увидеть индийских безжалых пчел. Таких насекомых нет ни в одном другом зоопарке Европы, сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.

Пчелы стали частью общей экспозиции. Их поселили в двухэтажной оранжерее-ротонде, где поддерживают влажность на уровне 70-80% и температуру воздуха в диапазоне 26-28 градусов.

«Как и в настоящем тропическом лесу, здесь идет дождь несколько раз в сутки. Рядом с безжалыми пчелами в саду живут бабочки-птицекрылки», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Индийские безжалые пчелы стали подарком магистра кафедры энтомологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ивана Зенина, научившегося их разводить. Он также помогал в подготовке экспозиции.

Пчелы питаются и выкармливают потомство пергой и медом. Они собирают пыльцу и нектар с цветков, что способствует перекрестному опылению. Насекомые многолетними семьями живут во главе с маткой в гнездах, которые располагаются в расщелинах и дуплах стволов деревьев, полостях стен и бревнах. Вход в гнезда находится на высоте до двух с половиной метров, он сделан из смеси смолы и воска.

Ранее стало известно, что детеныш капибары появился на свет в Московском зоопарке.