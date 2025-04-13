Художники Москвы украсили рисунками станцию метро «Шелепиха»

В Московском метро провели встречу с художниками в рамках проекта «Искусство в метро». Он дает возможность творческим людям создавать работы прямо на территориях подземных трасс ночью. Об этом передает портал mos.ru .

Вдохновляясь уникальной атмосферой, талантливые мастера писали картины на временно закрытой станции «Шелепиха». Вскоре она начнет работать на Рублево-Архангельской линии.

Работы создавались на путях и в вестибюле с соблюдением всех мер безопасности. В своих картинах художники постарались запечатлеть красоту архитектурных форм и простые линии остановки.

«Они могут творить в самых разнообразных местах — на крыше Северного речного вокзала, в депо или даже в тоннелях метро в ночное время», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.