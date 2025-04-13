Художники Москвы украсили рисунками станцию метро «Шелепиха»
В Московском метро провели встречу с художниками в рамках проекта «Искусство в метро». Он дает возможность творческим людям создавать работы прямо на территориях подземных трасс ночью. Об этом передает портал mos.ru.
Вдохновляясь уникальной атмосферой, талантливые мастера писали картины на временно закрытой станции «Шелепиха». Вскоре она начнет работать на Рублево-Архангельской линии.
Работы создавались на путях и в вестибюле с соблюдением всех мер безопасности. В своих картинах художники постарались запечатлеть красоту архитектурных форм и простые линии остановки.
«Они могут творить в самых разнообразных местах — на крыше Северного речного вокзала, в депо или даже в тоннелях метро в ночное время», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин добавил, что пространство города открывает все больше возможностей для творчества и демонстрации работ молодых талантов.
Проект «Искусство в метро» позволяет принять участие в мастер-классах, показать свои рисунки пассажирам и заявить о себе. Он организован Московским метрополитеном совместно с городским департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Подать заявку на участие можно на сайте.