Градостроительный комплекс Москвы организовал викторину для детей c Тиной Канделаки

пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

В День знаний на мультимедийной площадке «Город будущего» в арт-пространстве «Паркинг-галерея» в «Зарядье» комплекс градостроительной политики и строительства столицы в рамках форума-фестиваля «Москва 2030» организовал интеллектуальную игру «Академики-2030». Ее провела телеведущая Тина Канделаки.

За звание «Академик-2030» боролись 100 детей в возрасте от девяти до 12 лет. Игру, посвященную знаковым местам Москвы, ее истории и современному развитию, разделили на три раунда. В ходе викторины школьники показали, насколько хорошо знают столицу, разбираются в строительстве и архитектуре города.

По итогам интеллектуальной игры определили одного победителя, которого и признали «Академиком-2030». Все участники викторины получили памятные призы.

пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
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пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
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пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
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В честь Дня знаний градостроительный комплекс столицы организовал музыкальную программу в «Лужниках». Там же прошли экскурсии и мастер-классы на градостроительную тематику.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.

С 1 августа мероприятия культурного, спортивного, образовательного плана и других направленностей, посвященные развитию мегаполиса, начались более чем на 30 площадках фестиваля и продолжатся до 8 сентября. До этой же даты будут действовать экспозиция «Город будущего» в «Зарядье» и детская площадка «Сам себе строитель».

Благодаря масштабному проекту можно смоделировать образ столицы и посмотреть на нее сквозь ближайшие несколько лет.

Всю информацию о фестивале размещают на его официальном сайте.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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