Сегодня 11:09 Градостроительный комплекс Москвы организовал викторину для детей c Тиной Канделаки 0 0 0 Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы Москва

Дети

1 сентября

Строительство

Москва

В День знаний на мультимедийной площадке «Город будущего» в арт-пространстве «Паркинг-галерея» в «Зарядье» комплекс градостроительной политики и строительства столицы в рамках форума-фестиваля «Москва 2030» организовал интеллектуальную игру «Академики-2030». Ее провела телеведущая Тина Канделаки.

За звание «Академик-2030» боролись 100 детей в возрасте от девяти до 12 лет. Игру, посвященную знаковым местам Москвы, ее истории и современному развитию, разделили на три раунда. В ходе викторины школьники показали, насколько хорошо знают столицу, разбираются в строительстве и архитектуре города. По итогам интеллектуальной игры определили одного победителя, которого и признали «Академиком-2030». Все участники викторины получили памятные призы.

Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы 1/3 Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы 2/3 Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы 3/3

В честь Дня знаний градостроительный комплекс столицы организовал музыкальную программу в «Лужниках». Там же прошли экскурсии и мастер-классы на градостроительную тематику.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа мероприятия культурного, спортивного, образовательного плана и других направленностей, посвященные развитию мегаполиса, начались более чем на 30 площадках фестиваля и продолжатся до 8 сентября. До этой же даты будут действовать экспозиция «Город будущего» в «Зарядье» и детская площадка «Сам себе строитель». Благодаря масштабному проекту можно смоделировать образ столицы и посмотреть на нее сквозь ближайшие несколько лет. Всю информацию о фестивале размещают на его официальном сайте.