Готовность зала для пассажиров на вокзале Серп и Молот превысила 50%

На городском вокзале Серп и Молот продолжают возводить зал для пассажиров. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«На данный момент его готовность превышает 50%», — добавил он.

Также, по его словам, платформы отделывают гранитом. В будущем там появятся новый надземный вестибюль, реконструированный подземный переход и навесы над платформами. На этом месте появится транспортный хаб, в состав которого войдут станции двух диаметров и двух линий метро.

«Скоро на месте устаревших платформ будет создана комфортная и современная инфраструктура, отвечающая стандартам московского транспорта», — добавил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пользоваться новым комплексом смогут как минимум 200 тысяч человек.