Готовность новостройки по программе реновации в Нагатино-Садовниках превысила 85%

На юге Москвы в районе Нагатино-Садовники завершается строительство односекционного жилого дома с подземным паркингом по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Комплекс возводят на Варшавском шоссе, земельном участке 47/2. Площадь здания составит более 11,1 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрено 192 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В доме смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов.

«Первые этажи сделают нежилыми — в будущем там смогут открыться аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения. Жилой комплекс возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности станция метро „Нагатинская“, а также объекты здравоохранения и учебные заведения. На сегодня новостройка на Варшавском шоссе готова более чем на 85%», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках благоустройства придомовой территории специалисты проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, а также установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона жителей Москвы и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.