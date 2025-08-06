Для гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проведут серию уникальных экскурсий на знаковые строительные площадки столицы. Первые экскурсии прошли в прошлом году и вызвали заинтересованность участников, рассказала первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.
«В прошлом году мы провели первые экскурсии на строительные площадки и увидели, как они востребованы и какой отклик вызывают у участников. Это уникальные экскурсии, доступные только в рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“», — отметила Дерунова.
Участники форума смогут увидеть строительство станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии, экскурсантам предложат спуститься на станцию, посмотреть ее интерьер и узнать о современных технологиях возведения метро. Также участники смогут задать вопросы инженерам и проектировщикам.
Также гости форума-фестиваля смогут посетить площадку одного из самых сложных строительных объектов столицы — ЖК «Бадаевский». При возведении этого комплекса впервые применяется система «супер-слэб» — трехмерных балок, расположенных под первым жилым этажом «парящих» корпусов.
На экскурсии по району Останкино гости смогут научиться различать стили эпох, которые объединяет в себе внешний вид города. Гид расскажет историю района, его специфику, а также про комфорт жителей будущего жилого квартала «МОНС».
Интересно
«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Проходит с 1 августа по 14 сентября.
Гостям форума-фестиваля «Москва 2030» проведут экскурсии на стройплощадках
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