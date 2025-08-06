Гостям форума-фестиваля «Москва 2030» проведут экскурсии на стройплощадках

Для гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проведут серию уникальных экскурсий на знаковые строительные площадки столицы. Первые экскурсии прошли в прошлом году и вызвали заинтересованность участников, рассказала первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

«В прошлом году мы провели первые экскурсии на строительные площадки и увидели, как они востребованы и какой отклик вызывают у участников. Это уникальные экскурсии, доступные только в рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“», — отметила Дерунова.

Участники форума смогут увидеть строительство станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии, экскурсантам предложат спуститься на станцию, посмотреть ее интерьер и узнать о современных технологиях возведения метро. Также участники смогут задать вопросы инженерам и проектировщикам.