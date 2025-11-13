Городской транспорт Москвы снова стал выгоднее

Пассажиры московского транспорта при оплате проезда смартфоном с загруженной в него картой «Мир» возвращают кешбэк в размере 10 рублей от стоимости каждой поездки. Для этого необходимо выполнить несколько условий.

Чтобы поездки стали выгоднее, карту «Мир» нужно предварительно загрузить в телефон. Это можно сделать с помощью мобильного приложения Mir Pay, которое работает на устройствах на базе Android с функцией NFC. Для оплаты следует приложить гаджет к валидатору или турникету.

«Каждый день я езжу на работу на метро или автобусе. И это очень приятно, когда такие акции помогают экономить на рутинных тратах», — поделилась одна из пассажиров Алина.

Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова сообщила, что акции с использованием национальных платежных инструментов проводят в столичном транспорте с 2019 года, они пользуются популярностью у жителей и гостей города.

«Мы видим, что наше текущее предложение с кешбэком на проезд пользуется большим спросом у жителей и гостей столицы. Так, только за первый месяц действия акции пассажиры, оплачивающие поездки картой „Мир“, загруженной в смартфон, смогли вернуть суммарно более 40 миллионов рублей с поездок», — поделилась она.

Акция будет действовать во всем столичном городском транспорте, в том числе речном, до 31 декабря включительно, с подробностями можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru. При оплате пластиковой картой «Мир» или картой москвича кешбэк не начисляется.