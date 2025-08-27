Город бесконечного развития: чем заняться на выставке передовых технологий в Гостином Дворе

В Гостином Дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» для москвичей и гостей столицы работает уникальное интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями». Его посетители могут поиграть с катушкой Теслы, потрогать печень, побродить по нейронному лесу и узнать свой эмоциональный возраст.

Центральным элементом пространства стал символ бесконечности, воплощающий идею развития человека через четыре фундаментальных ценности: любовь, здоровье, знания и технологии. Площадку поделили на четыре соответствующие зоны.

«Мы хотели сформировать пространство, в котором каждый человек может хотя бы на короткое время отдохнуть от ежедневной суеты, побыть наедине с собой. Возможно, задуматься над тем, что действительно важно в жизни, найти что-то новое для личного, карьерного и профессионального роста», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в Гостином Дворе начал работу лекторий форума «Технологии будущего. Москва 2030». Посетителей ждут открытые лекции и дискуссии, посвященные эмоциональному интеллекту, заботе о здоровье, последним достижениям в сфере технологий, формирующих облик мегаполиса будущего, и о многом другом. Лекции бесплатные, однако нужна предварительная регистрация.

«Мы приглашаем всех на профессиональную программу: встречи с выдающимися учеными, руководителями крупнейших компаний, людьми, которые на практике объединяют усилия больших коллективов и, как бы громко это ни звучало, меняют мир, внося вклад москвичей в развитие всей человеческой цивилизации», — сказал директор форума «Москва 2030», заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.