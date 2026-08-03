Гидрометцентр спрогнозировал переменную облачность 3 августа в Москве

Первый рабочий день в Москве и Московской области обещает быть жарким. Воздух прогреется до +27 градусов, сообщил Гидрометцентр на сайте .

В понедельник 3 августа в столице ожидается переменная облачность без осадков. Подует северный ветер скоростью до 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +25…+27 градусов.

Последующая ночь и день 4 августа тоже пройдут без дождей. Температура воздуха в темное время суток опустится до +13…+15 градусов, затем поднимется до +26…+28 градусов при свете дня.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что погода в августе не сильно отклонится от нормы. Тепло сохранится в первой декаде месяца.