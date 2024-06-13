Гендир Качапин: завод «Вторалюминпродукт» извлекает 98% металлов из электроники

Столичные промышленники стали наращивать производство из вторсырья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Один из городских перерабатывающих комплексов — «Вторалюминпродукт». Генеральный директор предприятия Илья Качапин рассказал, что завод извлекает 98% металлов из переработанного лома и электроники.

«Это позволяет эффективно повторно использовать материалы и создавать готовую продукцию, сокращая объем отходов. Годовой объем заготовки лома черных, цветных металлов и электроники на нашей производственной площадке свыше 455 тысяч тонн», — отметил он.

Компания активно развивает производство полимерпесчаной продукции и листового пластика в рамках экономики замкнутого цикла. Качапин подчеркнул, что современные технологии рециклинга играют важную роль в сохранении ресурсов и охране окружающей среды.

Собянин уточнил, что из вторсырья создают отделочные материалы, мебель, детали для автомобилей, продукцию для ЖКХ, упаковку и другие товары. Сегодня в столице работают больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на них трудятся 725 тысяч человек.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сегодня городские компании все активнее реализуют различные инициативы и проекты по сбережению природных ресурсов. В частности, внедряют энергоэффективные технологии и используют вторсырье в производстве, из которого изготавливают широкий спектр продукции для многих отраслей экономики.