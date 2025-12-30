Где покататься на коньках в Москве? Появилась яркая локация для зимнего отдыха

В этом году в Москве заработали десятки катков. Некоторые из них существуют уже десятилетиями, а другие открылись совсем недавно и привлекают внимание современными инсталляциями.

Одним из самых знаковых и любимых для москвичей остается каток в Сокольниках. В этом году он прошел масштабную реконструкцию: при ремонте установили новые борта, заменили технологическое оборудование и разместили пункты проката.

«Мы решили поучаствовать в этом новогоднем настроении и добавить праздника в эти предновогодние дни», — отметила руководитель бренд-запусков Яндекс 360 Алена Жукова.