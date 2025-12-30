Где покататься на коньках в Москве? Появилась яркая локация для зимнего отдыха
В этом году в Москве заработали десятки катков. Некоторые из них существуют уже десятилетиями, а другие открылись совсем недавно и привлекают внимание современными инсталляциями.
Одним из самых знаковых и любимых для москвичей остается каток в Сокольниках. В этом году он прошел масштабную реконструкцию: при ремонте установили новые борта, заменили технологическое оборудование и разместили пункты проката.
«Мы решили поучаствовать в этом новогоднем настроении и добавить праздника в эти предновогодние дни», — отметила руководитель бренд-запусков Яндекс 360 Алена Жукова.
Компанию посетителям составят яркие маскоты, с которыми можно не только прокатиться, но и сфотографироваться прямо на льду. Кроме того, любой желающий может сделать снимки на память в фотобудке и оставить поздравление на большом цифровом экране.
Зимняя сказка не исчезнет и после боя курантов. Каток со всеми развлечениями будет работать до середины марта.