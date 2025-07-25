Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ станет экспонатом выставки «Та самая Москва»

Виртуальный макет лифта Карачаровского механического завода (КМЗ) станет экспонатом выставки «Та самая Москва» и перенесет посетителей в будущее города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Интерактивная выставка пройдет с 1 по 31 августа в выставочном зале «Манеж». Мероприятие станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Министр отметил, что столица активно развивает лифтостроительную отрасль. Благодаря поддержке городских властей производители внедряют инновационные решения, а также реализуют новые проекты и сервисы.

«Новые кабины с футуристичным дизайном и современными системами безопасности применяются при строительстве жилья и бизнес-объектов. В рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ посетители смогут побывать в виртуальном макете лифта Карачаровского механического завода, который перенесет их из старых промышленных территорий в новые кластеры и современные районы города», — рассказал Гарбузов.

Виртуальный макет лифта КМЗ «Галактика» показывает внедрение высокотехнологичного оборудование в урбанистический пейзаж мегаполиса. Гости выставки увидят проекцию современной столицы, чтобы потом оказаться в городе будущего.

Лифт «Галактика» является одной из последних моделей завода, который за многие годы зарекомендовал себя качественным поставщиком лифтового оборудования. Сегодня на предприятии осваивают технологии «умных» лифтов, рассказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.