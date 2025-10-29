Гарбузов: в Москве реализовали 12% проектов по программе стимулирования МПТ

По программе стимулирования создания мест приложения труда в столице ввели в эксплуатацию 40 объектов, что составляет 12% от количества согласованных. Об этом сообщил на пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На этих площадках организовано порядка 30 тысяч рабочих мест», — добавил он.

Среди объектов — шесть технопарков, пять офисно-деловых центров, четыре торговых комплекса и другие. Инвестиции в городской бюджет превысили 193 миллиарда рублей. На новых промышленных площадках разместились производства медицинской техники, IT-оборудования, профессиональной косметики, микроэлектроники и так далее.

При этом инвесторам предоставляют льготы. Их размер в 2025 году увеличили на 14%.

Программа действует с 2020 года. Ее цель — стимулировать инвесторов вкладываться в промышленные, деловые, культурные и другие важные для города объекты, чтобы снизить маятниковую миграцию и сделать развитие районов более сбалансированным.