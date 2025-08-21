Гарбузов: торговый центр откроют в Новой Москве по программе МПТ

Торговый центр площадью 11 тысяч квадратных метров возводят на улице Медовая Долина в Новой Москве по программе стимулирования месят приложения труда. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«После ввода в эксплуатацию он обеспечит 285 рабочих мест для жителей района и станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса», — сообщил он.

Сейчас на объекте обустраивают внутренние пространства и прокладывают инженерные коммуникации. Он будет переменной этажности — от четырех до пяти этажей — и визуально разделен на две части. Фасад выполнят в стиле минимализма из безопасных и энергоэффективных материалов.

По программе стимулирования мест приложения труда в городе появится более 230 объектов и свыше 310 тысяч рабочих мест в шаговой доступности от дома, благодаря чему планируется снизить маятниковую миграцию. Суммарно инвесторы планируют вложить более 2,2 триллиона рублей.