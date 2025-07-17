Гарбузов: столичные компании объединяются для создания программно-аппаратных комплексов

Объем поставок электронных и оптических изделий увеличился на 30,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Столичные производители объединяются для реализации совместных высокотехнологичных проектов, полностью основанных на российских технологиях», — добавил он.
Примером такой совместной работы стало соглашение о сотрудничестве между разработчиком программного обеспечения «РОСА» и производителем телекоммуникационных решений «Агат-РТ». Это позволит создавать отечественные корпоративные коммуникационные системы по полному циклу как для государственных, так и для частных заказчиков.
Внедрить такую продукцию можно будет во многих сферах, где важна безопасность цифровой инфраструктуры: от энергетики и службы спасения до банковской отрасли. Совместные пилотные решения компании планируют представить до конца года.
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