Гарбузов: столичные компании объединяются для создания программно-аппаратных комплексов

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Объем поставок электронных и оптических изделий увеличился на 30,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные производители объединяются для реализации совместных высокотехнологичных проектов, полностью основанных на российских технологиях», — добавил он.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Примером такой совместной работы стало соглашение о сотрудничестве между разработчиком программного обеспечения «РОСА» и производителем телекоммуникационных решений «Агат-РТ». Это позволит создавать отечественные корпоративные коммуникационные системы по полному циклу как для государственных, так и для частных заказчиков.

Внедрить такую продукцию можно будет во многих сферах, где важна безопасность цифровой инфраструктуры: от энергетики и службы спасения до банковской отрасли. Совместные пилотные решения компании планируют представить до конца года.

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