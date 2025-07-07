Гарбузов: столичная компания втрое увеличила производство хрусталиков глаза

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания «НанОптика» представит продукцию на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Одна из компаний с 2022-го изготовила более 230 тысяч интраокулярных отечественных линз, увеличив производство в три раза за последние два года», — рассказал он.

Такие хрусталики компания разработала в сотрудничестве с ведущими офтальмологами. Их используют для операций на глазах. Продукция соответствует международным стандартам и обеспечивает хорошее зрение.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Всего в столице более 300 предприятий, занимающихся производством лекарств и медицинского оборудования. Благодаря мерам поддержки от столичного правительства отрасль продолжает развиваться.

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