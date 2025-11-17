Гарбузов: современный деловой центр построят в Метрогородке по программе МПТ

Многофункциональный центр возведут на территории жилого квартала «Сиреневый парк» в Метрогородке. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Проект поможет трудоустроиться более чем тысяче москвичей», — добавил он.

По словам министра, идею реализуют в рамках концепции «15-минутного города», в рамках которой все важные для жизни объекты должны располагаться в шаговой доступности от жилых домов.

Общая площадь центра превысит 60 тысяч квадратных метров. Кроме того, на первых двух этажах 26-этажного здания разместят торговые площади, на кровле стилобата — зеленую прогулочную зону, а под зданием — трехуровневую парковку с зарядными устройствами.

Мосгосстройнадзор провел четыре выездных проверки строительной площадки.

«В здании запроектировано более 100 офисных помещений с эргономичными планировками площадью от 114 до 490 квадратных метров», — рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

В общей сложности программа стимулирования мест приложения труда работает с 2020 года.